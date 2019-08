Mag het een onsje meer zijn? Quinoasalade met  gegrilde broccoli,  avocado en pistache

Genoeg groenvoer binnenkrijgen is goed voor zo ongeveer alles. Met deze recepten ga je zo over die twee ons aanbevolen groente per dag heen. It’s easy being green.

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Janneke Vreugdenhil | Foto’s: Annemarie Sabelis

Voor 4 personen

200 g quinoa • 1 stronk broccoli, in roosjes • olijfolie • geraspte schil van 1 citroen + sap van 2 citroenen • ½ tl gemalen komijn • 12 radijsjes, in plakjes • een handje bladpeterselie, fijngesneden • een handje dille, fijngesneden • 2 rijpe avocado’s, in schijfjes of blokjes • 50 g pistachenootjes, geroosterd en grof gehakt

Bereidingswijze

Kook de quinoa met 400 ml water en een snufje zout in 15 minuten gaar. Giet af en spreid de korrels uit over een platte schaal zodat ze snel afkoelen. Breng nog een pan water met een snuf zout aan de kook voor de broccoli. Blancheer de roosjes 2 minuten en laat ze uitlekken. Verhit een grillpan tot hij loeiheet is. Hussel een klein beetje olijfolie door de broccoliroosjes en gril ze een paar minuten tot ze een mooi streeppatroon hebben. Klop een dressing van de citroenschil, het grootste deel van het citroensap, de komijn, het zout, de peper en 5 eetlepels olijfolie. Proef en voeg zo nodig meer citroensap toe. Hussel de quinoa, broccoli, radijs, peterselie, dille en het grootste deel van de dressing door elkaar en spreid het uit over een grote, platte schaal. Hussel de avocado door de rest van de dressing en verdeel dat over de salade. Bestrooi de salade tot slot met de pistachenootjes.

