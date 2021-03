Magnum heeft een nieuw ijsje op de markt gebracht genaamd: Double Gold Caramel Billionaire en het water loopt ons al in de mond als we hem zien. Woensdag werd de nieuwe smaak gelanceerd en hij is niet alleen lekker om te eten, maar ook mooi om naar te kijken.

Magnum Gold Caramel

Magnum heeft iedereens favoriete ijstoppings in één ijsje weten te stoppen. Het ijsje heeft een basis laag van roomijs in de smaak biscuit en pecannoten gemixt met caramel, daaroverheen zit een salted caramel saus en als kers op de taart word het ijsje omhuld door een laag van gouden chocolade met crispy stukjes biscuit. Wij zijn obsessed!

Rijkdom

Met zijn gouden kleur is ziet hij er heel fancy uit, daarom krijgt hij ook de naam ‘billionaire’. Magnum omschrijft het ijsje zelf als ‘Rijkdom op een stokje.’ Hij ziet er niet alleen rijk uit, door het creamy ijslaagje smaakt hij ook zo. Het ijsje is ook perfect voor iedereen die niet heel erg fan is van caramel. Door de frisse smaak van het ijs en de stukjes biscuit is hij niet overweldigend zoet.

Delen of alleen opeten

Het nieuwe ijsje is verkrijgbaar in verschillende formaten. Zo is er een multipack met vier ijsjes, een multipack met zes mini’s én is hij verkrijgbaar in een Magnum pint. De Magnum Double Gold Caramel Billionaire is nu in de supermarkten verkrijgbaar. Dus rennen naar de supermarkt en plof op de bank met deze heerlijke nieuwe verslaving.

