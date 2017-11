Match made in heaven: zo maak je een kapsalontosti

Voor een tosti zijn we altijd te porren en een kapsalon gaat er – vooral na het drinken van een wijntje of biertje te veel – ook vaak wel in. Waarom die twee niet combineren, dacht foodblogger Leonie ter Veld, en zo was de kapsalontosti geboren. Willen we. Nu!

Op haar blog GEWOONWATEENSTUDENTJESAVONDSEET.nl deelt Leonie (27) haar enthousiasme voor tosti’s. En dat gaat dus een stuk verder dan een tosti ham-kaas, en eventueel een plakje ananas. ‘Tosti’s zijn wat mij betreft fantastisch (fantostisch)! De liefde begon toen mijn oma vroeger oppaste en mijn zus en mij iedere week een tosti voorschotelde. In 12 stukjes gesneden en dan waren de twee stukjes in het midden -zompig van kaas en boter- absoluut favoriet. Toen ik in 2015 een tof onderwerp zocht om YouTube-video’s over te maken, moest ik meteen aan tosti’s denken. Iedere week een ander recept, dat is toch awesome?!.’

Om haar liefde voor tosti’s nog beter over te kunnen brengen, brengt Leonie het boek TOFFE TOSTI’s uit. Met ons deelt ze alvast haar recept voor een heuse kapsalontosti.

Dit heb je nodig voor één kapsalontosti:

2 sneetjes brood

3 eetlepels geraspte kaas

3 eetlepels shoarmavlees

½ tomaat

3 blaadjes sla

1 theelepel sambal

knoflooksaus voor erbij

Zo doe je het:

Bak de shoarma in een pan gaar, dit duurt een minuut of acht. Snijd in de tussentijd de tomaat in kleine stukjes. Smeer de broodjes in met sambal. Beleg een sneetje brood met de gare shoarma, stukjes tomaat en strooi er wat kaas over. Stop de tosti tussen het tosti-ijzer, totdat hij grillstrepen heeft. Prik er dan een stuk sla bovenop en serveer ’m met knoflooksaus.

TOFFE TOSTI’s ligt vanaf 15 november in de winkels.

