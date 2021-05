Yummy! Zó maak je een overheerlijke matcha cake

Matcha is de afgelopen jaren behoorlijk populair geworden. Het wordt vooral gebruikt in thee en ook in koffie zien we het steeds vaker terug. Maar matcha kun je ook gebruiken voor in je snacks, zoals deze overheerlijke matcha cake!

Theepoeder

Maar wat is matcha nou eigenlijk precies? Matcha is theepoeder gemaakt van Japanse theebladeren. Je herkent het aan de bittere smaak en de felgroene kleur. Maar als je er iets meer van neemt dan zal je ook het frisse en zoete karakter ervan herkennen. Leuk om mee te experimenteren dus!

Ingrediënten

Bloem en boter voor de cakevorm

1 eetlepel matcha

150 gram suiker

3 eieren

150 gram boter

1/2 zakje bakpoeder

150 gram bloem

75 gram witte chocolate chips

Zo maak je een matcha cake

Als eerste verwarm je de oven voor op 170 graden en haal je de boter alvast uit de koelkast zodat deze op kamertemperatuur komt.

Doe in een mengkom de boter en de suiker en mix deze vervolgens zo’n vijf minuten totdat het mengsel romig en licht van kleur is.

Voeg ondertussen de eieren één voor één toe terwijl je het blijft mixen. Vervolgens die je ook de andere ingrediënten in de kom. En als laatste schep je de chocolate chips door het beslag.

Dit giet je nu in een met bloem en boter behandelde bakvorm en deze bak je vervolgens 35 tot 40 minuten gaar. Om te checken of deze gaar is kun je er een mes insteken. Komt deze er weer schoon uit? Dan is je cake gaar!

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?