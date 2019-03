Vegavrienden opgelet: McDonald’s komt met McVegan Nuggets

Goed nieuws voor alle vegavrienden out there! Na de rookworst van Unox en de veggie hotdog van Ikea, komt nu ook McDonald’s met een vleesvrije variant op een van hun beroemde snacks: de kipnuggets worden in een vegan jasje gestoken.

De McVegan Nuggets

De McVegan Nuggets zijn gemaakt van kikkererwten, aardappel, ui, wortels, maïs en bestrooid met een laagje paneermeel. Vooralsnog worden ze alleen geïntroduceerd in Noorwergen, of de snack uiteindelijk ook naar Nederland komt is nog onbekend. Aan LINDA.nl laat McDonald’s in een reactie weten: ‘Vegan nuggets staan op dit moment niet op de kalender, maar we sluiten het voor de toekomst niet uit. We zijn momenteel de opties van uitbreiding van het vegetarische assortiment aan het verkennen.’

McDonald’s goes green

Naast de McVegan Nuggets heeft McDonald’s al eerder vegetarische producten gelanceerd: de falafelburger (verkrijgbaar in Zweden) en het vegetarische happy meal (verkrijgbaar in Groot-Brittannië).

The Founder

En over McDonald’s gesproken, op NPOstart kun je momenteel The Founder terugkijken. Een film over het ontstaan van McDonald’s, ’s werelds grootste hamburgerketen. Een absolute aanrader. Niet alleen vanwege het – destijds – totaal vernieuwend ondernemerschap, maar ook om te zien hoe fast food is ontstaan. Inspiratie alom!

Bron: LINDA.nl, beeld: iStock