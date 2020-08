Onze geboden zijn gehoord: binnenkort koop je melkchocolade met de voordelen van puur

Als mensen roepen dat chocolade gezond is, hebben ze het meestal niet over een reep Milka Oreo of Tony’s met knettersuiker. Dan doelen ze op de pure varianten met meer dan 80% cacao en ja, die smaken inderdaad heel erg gezond (lees: bitter).

Maar! Daar komt nu verandering in. Wetenschappers bogen zich over de vraag hoe je melkchocolade de gezondheidsvoordelen van pure chocolade meegeeft en zijn daar naar eigen zeggen in geslaagd. Ze voegden koffiegruis en extracten van pindavelletjes aan de melkchocolade.

Niet bitter

Pure chocolade is zo gezond omdat het veel polyfenolen bevat. Dat zijn antioxidanten die ontstekingsremmend werken en zelfs bepaalde ziekten in de toekomst zou kunnen voorkomen. Diezelfde polyfenolen zitten in het door het onderzoeksteam toegevoegde koffiegruis en de pindavelletjes. Het mooiste van dit alles is dat de chocolade er niet bitter door smaakt, maar net zo zoet als gewone melkchocolade blijft.

Pinda-allergie

De onderzoekers van The North Carolina University roepen natuurlijk niet zomaar wat. Ze lieten hun ontdekking uitgebreid proeven door een testpanel. Verwacht alleen niet dat je de reep volgende week in de supermarkt vindt: eerst moeten er nog patenten worden aangevraagd en is ook nog extra onderzoek nodig. Het is namelijk niet duidelijk of mensen met een pinda-allergie deze chocolade wél kunnen eten. Er zijn nog geen allergenen gevonden in de chocolade, maar in dit geval is het zeker weten natuurlijk geen overbodige luxe.

En als ze in de tussentijd nog een testpanel zoeken… wij zijn de moeilijkste niet.

Bron: HLN. Beeld: iStock