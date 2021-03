Met deze 3 overheerlijke recepten is succes gegarandeerd

Geen zin in gedoe, wel in lekker eten mét wow-effect? Dan zit je goed met deze recepten.

Doe de deksel op de pan en laat op laag vuur 6 tot 8 minuten stoven. Snijd de vis in grove stukken en voeg toe aan de curry. Roer door en laat 5 tot 6 minuten garen met de deksel op de pan. Verdeel de rijst over vier borden en schep de curry erover. Garneer met wat fijngesneden koriander.

Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Snijd de uien en de knoflook fijn. Verhit de zonnebloemolie in een hapjespan en fruit de ui, knoflook en currypasta 2 tot 3 minuten op laag vuur. Snijd ondertussen de sperziebonen in stukken. Voeg de sperziebonen, tomatenblokjes en de kokosmelk toe, breng aan de kook en laat 4 tot 5 minuten doorkoken.

Kip tajine met bloemkool

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 40 minuten

2 el olijfolie

4 kippenbouten

1 grote ui, fijngesneden

2 tenen knoflook, fijngesneden

1 tl kurkuma

1 tl ras el hanout

½ tl harissakruiden

2 el fijngesneden koriander

2 el fijngesneden peterselie

1 tl gemberpoeder

200 ml warm water

1 bloemkool

handvol groene olijven

fijngesneden peterselie voor garnering

Verhit de olijfolie in een tajine op halfhoog vuur. Leg de kippenbouten in de tajine en voeg ui, knoflook, 1 tl zout, kurkuma, gemberpoeder, ras el hanout, harissakruiden, koriander en peterselie toe. Roer voorzichtig door en laat 4 tot 5 minuten staan op het vuur met de deksel op de tajine. Giet het warme water erbij via de zijkant van de tajine. Kook 13 tot 15 minuten met de deksel op de tajine. Open zo nu en dan en schep de kip voorzichtig om. Breng in een aparte pan licht gezouten water aan de kook.

Snijd de bloemkool in roosjes, kook de bloemkool half gaar en giet het water af. Open de tajine, schep even om en leg de bloemkoolroosjes erbovenop. Schep met een lepel wat saus over de bloemkool. Voeg de groene olijven toe en sluit de tajine nog eens 6 tot 8 minuten. Wanneer de bloemkool gaar is, zet je het vuur laag en laat je de tajine nog 3 tot 2 minuten sudderen. Garneer met fijngesneden peterselie en serveer met warm brood.