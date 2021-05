Met deze hack geef je goedkope wijn toch een dure smaak

We weten allemaal: een écht goede wijn is zelden goed voor de portemonnee. Gelukkig is daar nu een oplossing voor. Met deze hack geef je aan een goedkope wijn een dure smaak. Het enige wat je nodig hebt is een – jawel -blender.

Gierig

Deze winehack hebben we de danken aan Ron Meastri. Hij was een deelnemer van het tv-programma ‘Extreme Cheapskates’. In dit programma is te zien hoe mensen zo gierig mogelijk proberen te leven. Gierig? Je bedoelt eerder geniaal, want deze hack blijkt dus echt te werken! Geen smoothies meer dus, vanaf nu gebruik jij je blender alleen nog maar voor wijn. Je giet je goedkope 3-euro wijn in de blender, zet hem aan voor ongeveer dertig seconden en voilà!

Decanteren

Achter deze lifehack zit een hele strategie. Rode wijn smaakt namelijk het beste als je hem decanteert. Dit houdt in dat je de wijn voordat je hem inschenkt in een glazen karaf schenkt. Op deze manier laat je de wijn ademen en wordt hij hierdoor sterker van smaak. Dit verklaart ook waarom je wijntje beter smaakt als de fles al een uur lang geopend is. Door je wijn te blenden start je daar dus eigenlijk een soort hyper-decanteer proces mee. Je goedkope wijn verandert daardoor snel in een wijn die al jarenlang in een wijnkelder heeft gelegen.

Tannine

Deze hack zou dus in 30 seconden tijd je wijn maar liefst vijf jaar(!) laten verouderen. Door je wijn te blenden zou je de tannines in de wijn verzachten, Tannine geeft wijn namelijk een bittere smaak, en dat wil je niet. Onthouden dus, want dit is je nieuwe party-trick.

