Kraak & smaak: maak eens Mexicaanse ‘Tacos de suadero’

Wist je dat de Mexicaanse keuken veel meer lekkers te bieden heeft dan alleen burrito’s? Dat bewijst dit heerlijke, verassende recept wel.

Tacos de suadero

Voor 20 taco’s

150 ml neutrale olie, om in te bakken

1 kg riblappen, in blokken van 8 tot 10 cm

1 teen knoflook, geperst

150 ml versgeperst sinaasappelsap

20 tortilla’s

Voor de salsa taquera

300 g tomatillo’s, vers of uit blik

½ witte ui, gehalveerd

2 tenen knoflook

1 tomaat

100 ml olie

2 gedroogde guajillo-pepers

10 g gedroogde chile de árbol of gebruik verse cayenne of Thaise rode chilipepers

Verdere toppings

1 witte ui, gesnipperd

25 g korianderblaadjes, gehakt

2 kleine komkommers, in blokjes

limoenpartjes

Verwarm de olie in een braadpan op hoog vuur. Braad de riblappen 10 minuten aan tot ze aan alle kanten bruin zijn en het vlees vocht begint te verliezen. Voeg de knoflook, 1 tl zout, sinaasappelsap en 500 ml water toe en meng alles. Draai het vuur tot matig, leg een deksel op de pan en stoof het vlees 1,5 uur tot het zacht is en uit elkaar valt. Schep regelmatig om.

Verwarm daarna een koekenpan op hoog vuur en bak het gare rundvlees 5 tot 7 minuten tot het vlees krokant is. Laat het vlees iets afkoelen en snijd in stukken van 2 cm. Verwijder voor de salsa taquera de omhulsels van de tomatillo’s en was grondig. Doe een halve witte ui, knoflook, tomaat en tomatillo’s in een pan en breng met 1 el olie en 500 ml water aan de kook op hoog vuur. Kook 3 minuten, haal van het vuur en laat de pan met deksel afkoelen tot kamertemperatuur.

Verwarm 2 el olie in een koekenpan op laag vuur. Bak de guajillo-pepers al roerend 3 minuten aan beide kanten, laat niet verbranden. Schep de chilipepers uit de pan en voeg toe aan de groenten in de pan. Herhaal voorgaande stappen met de chile de árbol. Hak intussen de overgebleven halve ui fijn. Giet de inhoud van de pan in een vijzel of blender, voeg 10 g zout toe en maal alles tot een grove salsa. Schep de salsa in een kom en roer de fijngehakte ui erdoor.

Verdeel het vlees over de tortilla’s en schep de witte ui, koriander, komkommer en salsa taquera erop. Serveer de taco’s met limoenpartjes.

Op z’n Mexicaans

Nederland kennis laten maken met écht Mexicaans eten, dat is het doel van Rosa Cienfuegos. Met de authentieke recepten uit Comida Mexicana haal je dan ook de echte Mexicaanse eetcultuur in huis. Voor de lekkerste vis-, vlees- en groentegerechten draai je je hand vervolgens niet om.

€ 25,95 Good Cook