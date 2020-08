Je hebt ongetwijfeld wel eens gehoord van zogenaamde superfoods. Dit zijn bepaalde soorten fruit, groenten, noten en zaden die worden aangeprezen dankzij hun superieure gezondheidsvoordelen. In vergelijking met andere voedingsmiddelen zouden ze grotere hoeveelheden van bepaalde vitamines en mineralen bevatten. Ze worden vaak geassocieerd met het bestrijden van hoge bloeddruk, diabetes, hartaandoeningen en zelfs kanker. Zijn superfoods daadwerkelijk super?

Voorheen alleen verkrijgbaar in de meest hardcore natuurvoedingswinkels, nu zijn superfoods in elke supermarkt en drogist te vinden. De standaard superfoodslijst bevat gojibessen, tarwegras, hennepzaad, quinoa en cacaobonen. In de loop der jaren zijn er andere voedingsmiddelen aan toegevoegd, zoals bosbessen, yoghurt, oergranen, kruiden zoals kurkuma en kaneel, avocado’s en chiazaad.

Prijskaartje

Superfoods vormen een ware miljoenenbusiness. Uit onderzoek blijkt dat consumenten bereid zijn meer te betalen voor voedsel dat als gezond wordt beschouwd, en gezondheidsclaims op verpakkingen lijken daarbij te helpen. Dit kan het gevolg zijn van een extra bevestiging van de kennis van een consument over gezond voedsel, waardoor de kans groter wordt dat hij het zal kopen. De voedingsindustrie heeft zeker de prikkel om een ​​product als superfood op de markt te brengen, wat de verkoop stimuleert. Volgens onderzoek was er in 2015 wereldwijd een stijging van 36% in het aantal voedingsmiddelen en dranken dat werd gelabeld als ‘superfood’, ‘superfruit’ of ‘oergranen’. Quinoa en andere oude granen, chiazaad en boerenkool kenden een constante omzetgroei in 2017.

‘Het benoemen van sommige voedingsmiddelen als nutritionele talismannen wekt de indruk dat gewoon, betaalbaar en alledaags voedsel tekortschiet.’

Gezondheid

Er zijn echter geen vaste criteria om te bepalen wat wel en niet een superfood is. Het consumeren van voedsel dat boordevol voedingsstoffen zit (zoals veel zogenaamde superfoods) is zeker een goed idee. Superfoods zoals quinoa en chiazaad zijn inderdaad voedzaam. Maar hetzelfde geldt voor spinazie en broccoli. Het benoemen van sommige voedingsmiddelen als nutritionele talismannen wekt de indruk dat gewoon, betaalbaar en alledaags voedsel tekortschiet.

Waarom kopen we dan alsnog massaal superfoods? Het is hip, in tegenstelling tot het standaard voedingsadvies van het Voedingscentrum. We zouden bijvoorbeeld allemaal meer fruit en groenten moeten eten. Dat is niet alleen een saai klinkende aanbeveling, het vergt ook wat planning. Laten we zeggen dat je het te druk had om een ​​lunch te maken, en op het station koop je een green tea latte (superfood!), een reep met goji bessen en een smoothie acai bowl. Nu heb je het gevoel dat je gezond eet, toch? Ook al zat er veel meer suiker in dan een simpele boterham met kaas en rauwkost. Superfoods zijn er om mensen een beter gevoel te geven over het niet-zo-gezonde voedsel dat je kiest, en om ervoor te zorgen dat je het ene product boven het andere koopt. De mensen die de acai bowl maken zijn erg blij met die situatie. Je bent erin getrapt. Je bent niet de enige, ik heb zelf ook nog een pak ontbijtgranen met ‘ancient grains’ achterin de kast staan.

Een gezond voedingspatroon op de lange termijn, in plaats van een enkele voedselkeuze of eetgelegenheid, is belangrijk voor de algehele gezondheid. Men moet niet op zoek gaan naar individuele superfoods, maar proberen een’ superdieet ‘te eten. Het mediterrane dieet, met zijn evenwicht tussen voedselgroepen, komt heel dicht bij het perfecte dieet. Al met al kunnen superfoods een goede start zijn voor gezond eten, maar er zijn veel gezonde voedingsmiddelen die je kunt eten, zelfs als niemand ze ‘super’ noemt.

Over diëtiste Desiré

Desiré van der Kruk (24) is na het behalen van haar bachelor Voeding en Diëtetiek een online diëtistenpraktijk begonnen. Op www.jouwfoodplan.nl geeft ze diverse voedingstips en kan je terecht voor online dieetconsulten en voedingsschema’s op maat. Daarnaast schrijft ze graag artikelen over voeding en gezondheid, zoals voor de Viva. Guilty pleasures van deze diëtist zijn nacho’s en Ben en Jerry’s.