Millennials eten en drinken voor 125 euro per maand buiten de deur

Nederlandse millennials geven gemiddeld maandelijks 125 euro uit aan eten en drinken buiten de deur. Dat komt gemiddeld neer op maar liefst 1.512 euro per jaar.

Dat blijkt uit onderzoek van het Food Service Instituut Nederland (FSIN), dat het voedselpatroon van millennials onderzocht. Volgens het instituut maakt buiten de deur eten en drinken onderdeel uit van de levensstijl van millennials.

Fokking druk

‘De dag begint gehaast, dus jongeren halen sneller een broodje bij de supermarkt of een koffie op de hoek’, zegt Inga Blokker, die het onderzoek voor FSIN uitvoerde, tegen de Volkskrant. ‘Dat zet zich de rest van de dag voort. Ze eten iets onderweg, hebben niet nagedacht over het avondeten en laten wat brengen. Dat is een groot verschil met de generatie van hun ouders: daar was het ondenkbaar dat er niets gepland was voor het avondeten.’

Happy fast food

Ter vergelijking: Nederlanders geboren tussen 1981 en 1999 geven gemiddeld 1.512 euro per jaar uit aan eten en drinken buiten de deur, tegenover 519 euro bij 60 tot 71-jarigen. Onderzoeker Blokker: ‘Jongeren eten en drinken weliswaar veel vaker buiten de deur, maar geven daar per keer weinig geld aan uit. Bij 18 tot 23-jarigen is dat nog veel fastfood, bij millennials worden discount restaurants als Happy Italy steeds populairder: eten en drinken voor minder dan 20 euro per persoon. Dat is heel wat anders dan hun ouders, die enkele keren per jaar uitgebreid gingen winen en dinen.’

Foodie alert

Iets dat ook meespeelt bij millennials: eten is het gesprek van de dag. Niet alleen wordt het stedelijke straatbeeld gedomineerd door hippe koffietentjes en poké bowls to go, ook is ‘eet jij nog vlees?’ de hamvraag van de dag (pun intended). En vergeet ook Instagram niet: alles wat ook maar een beetje fotogeniek is – we noemen een avocado en een acai bowl – wordt door millennials gretig besteld en gesnoept. Nee nee, dagelijks een portie aardappelen, vlees en groente koken zoal onze ouders deden is er niet meer bij.

Beeld: Freshh Connection on Unsplash