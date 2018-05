De tijd tikt! We spenderen steeds minder tijd aan het avondeten

Je kent het wel: na een drukke werkdag heb je echt geen zin om nog na te denken over wat je gaat eten. Laat staan in het koken van een uitgebreide maaltijd. Je loopt de supermarkt in en kiest daarom voor dat wat snel én makkelijk klaar is. Denk je dat jij de enige bent die kiest voor een snelle maaltijd? Nee hoor, want uit onderzoek van Albert Heijn is gebleken dat we steeds minder tijd aan het avondeten spenderen.

Niet omdat het moet, maar omdat het kàn

Stonden we in 1997 nog 38 minuten in de keuken voor het bereiden van een avondmaal, in 2017 was dat nog maar 28 minuten. Interessant feitje: we wíllen niet per se korter in de keuken staan, het is voornamelijk omdat het kán. Dat komt omdat supermarkten steeds beter inspelen op onze behoeften aan snel, makkelijk en gezond. Van groentebodem-quiches tot aan de vers gegrilde (én gesneden) groente mix: het is er allemaal.

Supermarkten helpen graag een handje

‘Wij geloven dat lekker vers eten bijdraagt aan een beter leven voor iedereen. Soms ontbreekt het aan inspiratie of tijd om alles zelf te bedenken en te maken. En daar kunnen wij een rol in spelen. Door, samen met onze leveranciers, vernieuwende en verrassende producten aan te bieden waarin een flinke portie groenten is verwerkt,’ aldus Marit van Egmond, directeur merchandising & sourcing bij Albert Heijn.

70 nieuwe maaltijden

Het imago van kant-en-klaar maaltijden is volgens van Egmond dan ook flink achterhaald. Waren de instant maaltijden voorheen vaak te zout, niet vers en voorzien van te veel suiker, met de komst van de eerste koelverse kant-en-klare maaltijden is er veel veranderd. Nu introduceert Albert Heijn maar liefst 70 (!) nieuwe maaltijden, geheel aangepast op de trends van nu. De maaltijden bevatten minder zout, minder suiker én minder verpakkingsmateriaal. Dus, wat ga jij vanavond koken?

Bron: Albert Heijn | Beeld: iStock