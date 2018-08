Dat mocht ook wel: McDonald’s komt met veggie burgers

Kwam eerst al naar buiten dat de Zweedse meubelgigant Ikea met een veggie variant van haar beroemde hotdog komt, nu volgt ook dat andere wereldbekende merk met een geel logo. Fastfoodgigant McDonald’s introduceert maar liefst twee veggie burgers in haar assortiment.

Met de nieuwe McChicken Veggie en de Homestyle Chicken Veggie wil McDonald’s een smaakvol alternatief bieden voor mensen die geen vlees willen eten. Hierbij speelt de keten in op de groeiende behoefte van Nederlanders die minder vlees willen eten.

Niet geheel onbelangrijk: beide burgers bevatten geen kip, maar de veggie burger. Die burger is gemaakt van Valess en draagt het vegetarische keurmerk van de European Vegetarian Union. Valess is een vleesvervanger gemaakt van zuivel, zeewier en vezels en is rijk aan proteïne, calcium en vezels. ‘We bieden hiermee een alternatief zonder dat consumenten hoeven in te leven op smaak en kwaliteit,’ aldus Erwin Dito, directeur Marketing en Supply Chain.

De Veggie Burgers zijn vanaf 28 augustus beschikbaar in bijna alle McDonald’s restaurants in Nederland en vervangen de huidige groenteburger. Welke ga jij proeven?

