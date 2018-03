Ben je een moeilijke eter? Dit is waarom je bepaalde dingen niet lust

Alle dingen die jij niet lust zijn ondertussen niet meer op één hand te tellen. Je probeert het, écht. Maar bepaalde etenswaren krijg je gewoon niet weg.

Maar waardoor ontstaat deze sterke afkeer nu eigenlijk? De universiteit van Warwick heeft dit onderzocht en keek hierbij vooral ook naar het sociale aspect. Zo hebben de Britten bijvoorbeeld een grote hekel aan griesmeel- en rijstpudding. De walging voor dit eten is ontstaan doordat deze substanties op school werden geserveerd. Een soort trauma aan deze pudding zorgt er dus voor dat de Britse bevolking op zijn zachtst gezegd niet zo warmloopt voor dit gerecht. En deze afkeer wordt generatie op generatie doorgegeven.

Ziek

Een andere reden schuilt in een bepaalde associatie die je hebt met specifiek eten. Denk bijvoorbeeld aan het moeten overgeven na het eten van rode kool of iets dergelijks. De volgende keer dat jij dit goedje voorgeschoteld krijgt, zal die herinnering aan ziek zijn weer naar bovenkomen. Grote kans dat je dan niet zo graag weer dit gerecht zal eten, omdat je lichaam een bepaalde afkeer krijgt hiervoor. Hetzelfde geldt voor allergieën.

Genetisch

Als laatste kun je het gewoon aan je genen wijten dat je dingen niet lust. Er is namelijk ook nog een erfelijke factor in het spel. Het zit zo: een onderzoek in het Voedingsmagazine wijst uit dat je alle mensen in de wereld kunt onderverdelen in drie groepen. Dit zijn de niet-proevers, de proevers en de superproevers. Wat wil dit zeggen? Nou, dat er bij de superproevers een dominant gen aanwezig is dat ervoor zorgt dat je gevoelig bent voor bepaalde smaken. Zo’n 25 procent van de wereldbevolking heeft dit gen en deze groep is vooral geen fan van bittere smaken. Ook scoren zoete en vette voedingsmiddelen niet goed.

Leren eten

‘Maar je moet het léren eten.’ Hoe vaak is dit wel niet tegen je gezegd? Toch hebben deze wijsneuzen wel gelijk, want hoe vaker je iets proeft, hoe groter de kans is dat je het lekker gaat vinden. Maar anders kun je altijd nog een van de andere redenen inzetten als excuus wanneer je iets écht niet te pruimen vindt.

Bron Newsmonkey | Beeld iStock