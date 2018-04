Mooi rood is niet lelijk: Hands Off My Chocolate komt met de eerste rode chocoladereep

Of het nu chocolate chip cookie dough, caramel macchiato of een ware paaseitjesreep is; Hands Off My Chocolate weet ons altijd weer te verrassen met haar originele chocoladerepen. De nieuwste smaak van het merk is er opnieuw eentje om over naar huis te schrijven.

Dit keer komt Hands Off My Chocolate met een red velvet-reep op de proppen. Haar inspiratie haalde het merk uit de horeca, waar de uit Amerika overgewaaide red velvet cake helemaal hip & happening is.

De nieuwe reep smáákt niet alleen naar red velvet, hij ziet er ook nog zo uit als de rood-witgestreepte taart. Hands Off My Chocolate is aan het experimenteren geslagen met de kleur van de chocola, met een rood-witte reep als resultaat.

Hebben? Red Velvet & White Chocolate is vanaf vandaag verkrijgbaar bij o.a. Jumbo, Plus, Dirk, Deka, Spar, Jan Linders en in de webshop voor € 1,99.