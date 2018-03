Nét echt: 3x dineren in de trein of de tram

‘We moeten rennen, springen, vliegen..’ Je kent het wel. Haast geen tijd om een hapje te eten met je vriendinnen of familie, omdat je te druk bent met andere dingen. Daar komt nu verandering in, want op deze drie plaatsen kun je eten en het openbaar vervoer combineren.

1. Hoftrammm

Klaar voor de leukste tramrit ooit? Terwijl je in een modern interieur geniet van een vijfgangendiner (samengesteld door Pierre Wind) inclusief bijpassend wijn- of speciaalbier-arrangement, rijd je van opstapplaats Voorburg via de binnenstad van Den Haag naar Scheveningen. Duur: ca. 2 uur en 15 minuten.

2. De wagon

Even lekker ontsporen in Tilburg doe je in eetbar De wagon. Dit treinstel uit 1930 deed tot voor kort nog dienst op het spoor, maar is inmiddels voorzien van een open keuken en moderne bar. Je vindt ’m tegenover de noordzijde van het station.

3. Dinner train

Na een warm welkom op de rode loper geniet je van een brunch, diner of zelfs een cheese express, terwijl je het afwisselende landschap van Nederland ontdekt. Van de Noord-Holland tour tot de Groene hart tour: een treinritje was nog nooit zo leuk.

Dit artikel is afkomstig uit VIVA 13. De editie ligt t/m 3 april in de winkel of kan je hieronder online bestellen.

Beeld: IStock