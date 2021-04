De nachtvorst van de afgelopen nachten heeft grote gevolgen op de druivenoogst in Frankrijk. Volgens deskundigen is de oogst een derde minder dit jaar. Dit gaat de boeren naar schatting bijna twee miljard euro kosten volgens de Franse koepelorganisatie van boeren FNSEA.

Grootste landbouwcatastrofe

De secretaris-generaal Jerôme Despey van de federatie heeft de boeren ondervraagd en zo is de schatting van 2 miljard tot stand gekomen. ‘Waarschijnlijk is dit de grootste landbouwcatastrofe van het begin van de 21ste eeuw,’ meldt minister van Landbouw Julien Denormandie. De overheid werkt nu aan een noodplan voor de getroffen boeren. Dit weekend werd al duidelijk dat honderden boeren waren getroffen. Wijnbouwers in de Bourgogne of in het Rhônedal verwachten een vrijwel volledig mislukte oogst. Zo spreekt een wijnboer in het departement Landes van ‘minstens 90 procent verlies’.

Dalende temperaturen in de nacht

Na de milde nachten in maart, daalde de temperaturen in april weer. In de nachten was er veel vorst. De boeren zetten daarom massaal vuurkorven en kaarsen in de wijngaarden om hun oogst te beschermen tegen de kou. Als de knoppen er in de ochtend nog aan zitten, heeft de oogst weer een nacht overleefd.

Ook kritiek

Toch is er ook veel kritiek op de manier van het beschermen van de oogst. ‘Ah ja, super goed voor het milieu ook dit… alles om te wijnen wijnen wijnen’, wordt er gereageerd. Een ander reageert: ‘🙄..Potten met aardolie opfikken en klagen over het veranderende klimaat…, waarom geen autobanden ertussen leggen…😴.’

Het branden van zoveel vuren en kaarsen is inderdaad niet goed voor het milieu, maar zorgt er wel voor dat de boeren hun oogst kunnen redden. Zo kunnen wij van de zomer weer heerlijk genieten van een heerlijk koud wijntje.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door RTL Nieuws (@rtlnieuws)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Pexels