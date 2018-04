Niet zo’n fan van de typische vliegtuighap? KLM serveert voortaan sushi en hamburgers

Een slap puddinkje, een ietwat droge pasta bolognese of een flauwe curry: het eten dat je in het vliegtuig voorgeschoteld krijgt, is vaak niet het lekkerste wat je ooit gegeten hebt. Gelukkig kun je nu ook genieten van een heuse topmaaltijd.

De maaltijden in de business class waren sowieso al wat beter dan bij economy. Maar voortaan kunnen businessclassers ook genieten van een menukaart die is samengesteld door Hotel Okura-chefkok Massanori Tomiwaka. Inclusief sushi en hamburgers! Het concept is zodanig aangepast dat iedereen kan eten wat en wanneer hij of zij wil. ‘Soms hebben ze net ontbeten of willen juist snel gaan slapen en daarna pas eten,’ aldus KLM-directeur eten & drinken aan boord Martine van Streun.

Haken en ogen

Wel zitten er aan dit vernieuwde concept een paar haken en ogen. Zoals al eerder gezegd is het dus alleen beschikbaar in de business class, en tot nu toe ook alleen op de vlucht van Amsterdam naar Tokio. Wel komt daar per 1 juli de vlucht naar het Japanse Osaka bij. Maar hé, wat niet is kan altijd nog komen, en dus hopen wij dat dit concept binnen korte tijd wordt uitgebreid. En wie weet kunnen we dan over niet al te lange tijd ook gewoon in de economy class genieten van een lekkere hamburger of een portie sushi. Duimen jullie mee?

Bron Metro Holland | Beeld iStock