Er is weer een nieuwe gekke food trend: knoflookijs

Knoflook maakt (bijna) al onze gerechten lekkerder, maar wij hebben toch onze twijfels of dat in dit geval ook zo is. Er bestaat nu namelijk zoiets als knoflookijs. Wait, what?

Knoflook is op veel plaatsen in de wereld zo populair, dat er zelfs heuse knoflookfestivals plaatsvinden. Zo ook in Gilroy, een plaats in Californië. Daar gaan ze dit jaar echter wel heel ver en wordt er zelfs knoflookijs verkocht. Klinkt heftig als je het ons vraagt, maar daar is iets op bedacht. Er is ook knoflookijs in de smaken vanille en chocolade, zodat de knoflooksmaak minder intens is.

Het eten van knoflook brengt veel voordelen met zich mee. In een teentje zit vitamine C, B6 en magnesium. Daarnaast zit er natuurlijk veel smaak aan, terwijl het weinig calorieën bevat. Tja, misschien toch maar eens proberen dan?

Bron AD.nl | Beeld Instagram, Sanoma Beeldbank