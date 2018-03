Deze nieuwe hotspot opent binnenkort zijn deuren in Amsterdam

Met het pinky paradise van Mama Kelly en het fancy interieur van Nacarat in de Amsterdamse Hudson’s Bay, komt er in onze hoofdstad binnenkort opnieuw een kekke hotspot bij. De nieuwe bar ‘The Closet’ is met de hysterische panterprint en geheimzinnige locatie namelijk dé plek waar je binnenkort wil aanschuiven voor een cocktail.

Alleen voor de foto’s zou je hier al willen binnentreden, maar ook de hele sfeer eromheen belooft veel goeds. Het gaat hier namelijk om een heuse secret bar, waardoor zelfs de locatie tot de opening een goed bewaard geheim blijft. Al blijft het daar niet bij. Het hele ding van een speakeasy bar is namelijk om alles een beetje geheimzinnig te houden. Zo mag je alleen naar binnen wanneer je het wachtwoord weet, en kun je niet zomaar even binnenwandelen zonder reservering.

Touch of gold

Maar waar er bij de meeste ‘fluisterbars’ verboden alcoholische drankjes voor je klaar staan, doet The Closet het volkomen legaal en hoef je dus niet bang te zijn dat de politie ineens op de stoep staat. Wanneer je precies kunt genieten van alle mysterie en, ook heel belangrijk, het panterprint en ‘a touch of gold’ interieur, is dus nog niet bekend. Maar zodra de deuren eenmaal geopend worden, weten wij wel waar we ons weekend willen inluiden!