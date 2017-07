Nieuwe (ietwat bizarre) delicatesse: gin-tonicworstjes

Zwart ijs, mermaid toasts, Radler-ijs… De gekke foodtrends zijn tegenwoordig niet aan te slepen. Deze nieuwste uitvinding kan ook op z’n minst bijzonder genoemd worden. Er bestaan tegenwoordig namelijk gin-tonicworstjes. What the $*@!?

Gin-tonicworstjes, hoe verzin je het? Het was eigenaresse Judith Millar van slagerij McCartney’s of Moira die met het idee kwam. Haar familiebedrijf in Noord-Ierland maakt al 140 jaar worsten in allerlei smaken. En daar is deze zomer de gin-tonicvariant bij gekomen. In de delicatesse is kwalitatieve drank verwerkt: de worstjes bevatten niets minder dan Gordon’s Gin en tonic van Schweppes. Daarnaast bestaan ze uit huisgemaakte kruiden en een geheime mix van plantaardige ingrediënten.

Maar dat is nog niet alles. Judith komt met nóg een worstsoort waar alcohol in zit: pear pork sausages. Daarin is perencider (en echte peren) verwerkt. Dat wordt een gezellige English breakfast…

Wil je de worstjes proeven, dan zal je een reisje naar Noord-Ierland af moeten leggen. Op dit moment zijn beide soorten alleen te koop bij McCartney’s of Moira, vlakbij Belfast.

