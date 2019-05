NOM: deze heerlijke nieuwe McFlurry met fudge en brownie wil je proeven

Stiekem ga je niet naar de McDonald’s voor de hamburgers en kipnuggets. Nee, doe jou maar een McFlurry en je bent al snel tevreden. Restaurant ‘De Gouden Bogen’ komt nu dan ook met een overheerlijke nieuwe variant met fudge en brownie. Nom!

Nu brengt de Mac regelmatig andere smaken uit, maar deze versie is er eentje om zo snel mogelijk door de McDrive te rijden. Want de combinatie met fudge én brownie? Dat klinkt ons als muziek in de oren.

Ijs

McDonald’s omschrijft de nieuwe aanwinst zelf als ‘heerlijk romig softijs met karamelsaus, mini brownies, fudge en chocolade van Johnny Doodle’. Deze traktatie kun je vanaf nu scoren, dus een goede reden om dit weekend jezelf eens goed te verwennen.

Bron: Beautify | Beeld: McDonald’s, iStock