De nieuwste food porn: crème de la corn

Dacht je alle gekke trends op gebied van eten wel gehad te hebben? Think again. Dankzij bakker Dominique Ansel is de wereld een ijscreatie rijker: crème de la corn.

Crème de la corn is een karamel-softijsje met als hoorntje een geroosterde maiskolf. Die laatste wordt bestreken met boter en sojasaus of zout. Geproefd hebben we ‘m nog niet, maar laten we eerlijk zijn: alleen al voor het oog is dit ijsje een genot.

Het mais-ijsje is bedacht door bakker Dominique Ansel, het brein achter veel populaire foodtrends. Zo heeft hij ook al de Cronut (croissant-donut), Oreo-spread en Cookie Shot op zijn naam staan. Inmiddels heeft hij bakkerijen in New York, Londen en Tokio.

Wil jij weleens zo’n Crème de la corn proberen? Helaas zijn ze alleen nog maar te koop bij Dominique’s bakkerij in Tokio. Niet echt in de buurt, helaas. Laten we hopen dat het ijsje net zo’n trend wordt als de cronut, want dan komt ie vast ook naar Nederland.

so corny #CremeDeLaCorn Een bericht gedeeld door jenn geist. (@j_butta) op 2 Sep 2017 om 11:01 PDT

Happy weekend! (Nice shot @feedyourgirlfriend 📸 #regram. Our new chocolate olive oil soft serve with Fig agrodolce.) Een bericht gedeeld door dominiqueansel (@dominiqueansel) op 9 Sep 2017 om 11:24 PDT

Maar dat is nog niet alles. Dominique heeft ook een andere bijzondere nieuwe creatie: chocolade-olijfolie-softijs. Toch maar eens bij een van zijn zaken langs?