Nieuw seizoen, nieuwe reep, moeten ze bij Tony’s Chocolonely gedacht hebben. De makers lanceren namelijk weer een kersverse smaak en die ligt vanaf vandaag (!) al in de schappen. En geloof ons, daarvoor wil je meteen naar de supermarkt rennen.

Onlangs kwam Tony’s Chocolonely al met drie nieuwe smaken op de proppen, maar thank God blijven de makers met bijzondere smaken komen. Vanaf 30 september – vandaag dus – exclusief in het schap van Albert Heijn én natuurlijk in de Tony’s Stores: Melk Pecan Crunch Karamel. Y-U-M.

Estafettereep

Wat je ervan kunt verwachten? Melk Pecan Crunch Karamel is een romige reep met sticky karamel, pecannootjes en een knapperige crunch. De combi is de nieuwe estafettereep van Tony’s Chocolonely en is dus een jaar lang verkrijgbaar. Na die tijd geeft-ie het stokje weer over aan een volgende creatie.

Inslaan!

De smaak die plaats moet maken voor de Melk Pecan Crunch Karamel-reep van Tony’s, is de Melk Kletskop. Ook de Wit Maanzaad Citroen verdwijnt uit de schappen, maar dat gebeurt pas in het voorjaar. Heb je nog even om ervan te genieten (én ‘m in te slaan!), dus.





Door: Flaironline | Beeld: Tony’s Chocolonely