VIVA’s Vijf: 5X non alcoholische drankjes perfect voor de warme zomerdagen

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met Deze week: 5X non alcoholische drankjes perfect voor warme de zomerdagen

Besame Mucho

Besame Mucho is niet alleen een liedje van Andrea Bocelli, maar ook een heerlijk fris en fruitig drankje. Eigenlijk is het gewoon een ratjetoe van rood fruit. Er zitten namelijk blauwe bessen, bramen, aardbeien en frambozen in. Je topt het af met limoensap, ijsschilfers en sodawater en voilà: je zwoele rode mocktail is klaar!

Meloensmoothie

Nog zo’n makkelijke: een frisse meloensmoothie met Griekse yogurt en munt. Heerlijk voor de dagen waarop je een beetje afkoeling voor nodig hebt. Verras je vrienden en serveer het met stukjes meloen.

Ho­me­ma­de ci­troen-gem­ber­li­mo­na­de

Citroensap, gember, munt, lichtbruisend minraalwater en een heleboel ijsklontjes. Dat is citroen-gemberlimonade. Simpel, heerlijk en extra lekker omdat het zo simpel is.

Tro­pi­sche smoot­hie

Oké doe deze twee dingen voor een heerlijk zomers sfeertje. Eén: kokosmelk, mango, ananas en banaan in de blender. Twee: zet Club Tropicana van Wham op en oeh la la, jij hebt je eigen tropische partay.

Gin­ger­beer

Ginger Beer is heerlijk wanneer je een mooie lente- of zomerdag hebt. Helemaal top met een schijfje citroen en gember, blaadje munt en wat ijs. Ga lekker lekker in de zon zitten met een drankje in je hand.

Beeld: Getty Images

