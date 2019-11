Nooit meer overeten: dit regelt ons honger gevoel, blijkt uit onderzoek

Hoe we ervoor kunnen zorgen dat het aantal calorieën niet de spuitgaten uitloopt houdt veel mensen bezig. Er is zoveel lekkers te verkrijgen, dus hoe je jezelf tegen overeten wapent (zeker tijdens de feestdagen) is een populair onderwerp. En daarom dus ook voor de wetenschap.

Of je genoeg gegeten hebt, wordt bijgehouden door zenuwuiteinden in darmen. Die geven signalen door aan je hersenen dat het tijd is om te stoppen met eten, of om juist op zoek te gaan naar iets om je maag (darmen) mee te vullen. Welke neuronen deze signalen aan de hersenen overbrengen is nu verder onderzocht door een universiteit in San Fransico.

Ver-darm-woordelijk

Voor het onderzoek werden bij etende muizen verschillende neuronen gestimuleerd om te zien wat ze zou doen stoppen met eten. Dat bleken de zenuwcellen te zijn die zich bezig houden met het rekken van de darm. Het kunstmatig oprekken van de darm zorgde er na verder onderzoek, ook voor dat de muizen eerder stopten met eten. Ofwel: het oprekken van de darm gaf de muizen het gevoel dat ze al verzadigd waren.

Geniet niet met mate

Leuk denk je dan, wat moet ik hiermee? Voor nu kunnen we er nog niets mee. Er is meer onderzoek nodig om te achterhalen hoe deze neuronen of zenuwcellen geactiveerd kunnen worden als we eten. Maar, dat ze geactiveerd kunnen worden is een goed teken. Totdat er meer onderzoek gedaan is, moeten we onze neiging om te overeten van al dat lekkers tijdens de feestdagen echter wel zelf in toom houden. Hoe je dat doet? Door zo bewust mogelijk te eten. Dus: probeer er echt even bij stil te staan hoe lekker dat chocolaatje of die pepernoot smaakt. En eet niet terwijl je achter je laptop of voor de buis zit. Doordat je dan met andere dingen bezig bent, kunnen je hersenen niet goed genoeg bijhouden hoeveel je eet. En dat nodigt uit tot, juist: overeten.

Bron: HLN.be | Beeld: Unsplash