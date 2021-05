Nutella liefhebbers opgelet: Zó maak je een Nutella iced latte

Hou je van Nutella en is je motto ‘een dag geen koffie is een dag niet geleefd’? Dan hebben we goed nieuws voor je. Onze twee favorieten zijn namelijk samengebracht tot een hemels drankje: een Nutella iced latte. Nu wordt koffie drinken pas écht een feestje.

Dit heerlijke drankje konden we jullie natuurlijk niet onthouden. En het is ook nog eens heel snel en makkelijk te maken. Waar wacht je nog op?

Dit heb je nodig

Voor 2 glazen

100 milliliter espresso

5 eetlepels Nutella

165 ml hazelnoot rijstmelk

Ongebrande hazelnoten

IJsblokjes

Hoe maak je de Nutella iced latte?

Doe een kwart van de hazelnoot rijstmelk in een pan samen met de helft van de Nutella en laat dit smelten. Dit verdeel je over de binnenkant van de twee glazen.

Vervolgens hak je de hazelnoten fijn en rooster je deze voor ongeveer twee minuten in een koekenpan. Zonder olie of boter.

De espresso, overige hazelnoot rijstmelk, de rest van de Nutella en de ijsklontjes gooi je in een blender en mix je net zo lang totdat er een glad geheel ontstaat.

Nu verdeel je de ijskoffie over de twee glazen. Garneer met de geroosterde hazelnoten et voilà: een Nutella iced latte.

Enjoy!

