Oh jee: er is misschien sprake van een ‘rosécrisis’

Echt blij worden we niet van de woorden crisis in combinatie met ons favoriete zomerdrankje. Toch dreigt het deze zomer werkelijkheid te worden. De rosé-oogst in Frankrijk viel namelijk zwaar tegen…

En dat betekent dat jouw glaasje wijn een stuk duurder gaat worden. De schaarste die namelijk ontstaat van rosé, maakt dat je wel 20 tot 30 procent (!) extra betaald voor een fles. Want denk bijvoorbeeld aan de Provence. Hier komen één op de vijf geëxporteerde Franse rosés vandaan. Zij kunnen dit jaar slecht 155 miljoen flessen leveren, terwijl dit vorig seizoen 20 miljoen meer was. Dat is een groot verschil. Kleine troost: niet alle wijn in de supermarkt komt uit Frankrijk. Maar mocht deze variant nu je favoriet zijn, dan mag je toch iets dieper in de buidel tasten deze zomer.