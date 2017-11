Oh my: deze glitterkoffie willen we nú proberen

Ben je zo langzamerhand uitgekeken op die pumpkin spiced latte? Dan zou je zomaar eens interesse kunnen hebben in een kopje glitterkoffie. Want ja – dit bestaat. In een koffieketen te Bombay staat er namelijk een cappuccino op de kaart, die rijkelijk versierd is met glitters.

De keten heet Coffee By Di Bella en de werknemers doen er werkelijk álles aan om zoveel mogelijk foto’s van hun koffie op Instagram voorbij te zien komen. Niet alleen schijnt de koffie erg lekker te zijn, maar ook qua versiering en afwerking wordt er zeker niet bezuinigd.

De koffie die je er kunt bestellen, is bezaaid met glitters in alle kleuren van de regenboog. Even voor de duidelijkheid; het betreft hier natuurlijk wél eetbare glitters. Dus angst voor buikpijn hoef je dus niet te hebben.

Of het echt lekker is weten we niet, maar een ding is zeker: het ziet er wel spectaculair uit.

Bron GVA | Beeld Instagram