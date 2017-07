Bubbelen maar bij deze prosecco-truck

Er zijn talloze leuke food- en drinktrucks, maar deze spant toch wel de kroon. Er bestaat namelijk een prosecco-truck!

De truck heeft de toepasselijke naam ‘The prosecco van’ en is van het bedrijf Bubble Brothers.

Bubble Brothers bestaat sinds 2015 en gaat sindsdien met hun truck met prosecco langs bruiloften, feesten en festivals. Tot nu toert het busje alleen nog in Engeland en Dublin, maar wij kunnen niet wachten tot we er ook in Nederland een glaasje bubbels kunnen bestellen. Wat jij?

Bron en beeld Instagram Bubble Brothers