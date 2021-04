Oh no: hierdoor maakt cafeïne je juist moe

Handjes in de lucht als je op cafeïne vertrouwt om enigszins wakker de dag door te komen. Als je het gevoel hebt dat die straffe bak in de ochtend je juíst moe maakt, zit dat echter niet tussen je oren. Er zijn verschillende redenen waarom je met cafeïne soms het tegengestelde effect bereikt.

Cafeïne zorgt er doorgaans voor dat je energielevel omhoog schiet, je zenuwstelsel in opperste paraatheid wordt gebracht en je brein het signaal krijgt wakker en alert te blijven. Nogal verwarrend dus als je dan juist het tegenovergestelde voelt.

Van hoe je cafeïne binnenkrijgt tot je stresslevel: er zijn verschillende redenen waarom koffie niet (altijd) het gewenste effect bereikt.

1. Het blokkeert adenosine

Adeno-que? Adenosine is een stofje in je lichaam dat je biologische klok regelt. Gedurende de dag stijgt het adesonine-niveau om je wakker te houden, ’s avonds daalt het weer zodat je lekker kunt slapen. Cafeïne maakt je zo alert doordat het tijdelijk de adenosine-receptoren blokkeert omdat niveau hoog te houden. Als je teveel cafeïne binnenkrijgt (meer dan 400 milligram per dag), stort je in zodra het effect van de cafeïne afneemt samen met het niveau adenosine in je lijf.

Zodra het effect van de cafeïne is uitgewerkt staan de recepotoren weer open om die opgespaarde adenosine op te vangen. Dat vertraagt de moleculen in je hersenen zodat je beter kunt slapen. Daardoor kun je je dus zo suf voelen als je die eerste cafeïne-kick hebt gemetaboliseerd.

2. De toegevoegde suikers slurpen energie

Soms is het niet de cafeïne die je moe maakt, maar de suiker die je aan je koffie toevoegt. De suiker geeft je insuline-leven een piek, waardoor je bloedsuiker laag wordt en je je een duf konijn voelt. De oplossing? Geen suiker meer in de koffie. Vind je dat geen oplossing? Probeer de suiker dan weer in balans te brengen door iets met veel eiwit te eten, zoals noten of een eitje. Dat zorgt ervoor dat je bloedsuiker niet in een keer naar beneden stort.

3. Het verhoogt het aantal stresshormonen

Door cafeïne kan je lijf extra van het stresshormoon cortisol aanmaken. Teveel cortisol komt met bijwerkingen als duizeligheid, slaapproblemen en – je raadt het al: vermoeidheid. Als je dus al wat gestrest bent, kan koffie ervoor zorgen dat je je doodop voelt.

Dat betekent natuurlijk niet dat je nooit meer koffie moet drinken als je behoefte hebt aan extra energie. Het draait allemaal om evenwicht. Probeer het ’t liefst bij een kop in de ochtend te houden (dat is ongeveer 95 milligram cafeïne) en ga als je dol bent op koffie ’s middags voor de cafeïnevrije variant. Probeer hoe dan ook zes uur voor bedtijd cafeïne te vermijden zodat je de volgende dag zo uitgerust mogelijk opstaat.

