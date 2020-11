Dé oliebol van dit jaar: een bol deeg met frikandel én poedersuiker

Het is nog november, maar ja, voor je het goed en wel doorhebt luidt de klok twaalf en proosten we op een – hopelijk – beter 2021. En omdat dit jaar toch al retesaai is, kun je er maar beter wat lekkers bij pakken. Een oliedel, bijvoorbeeld.

De naturel oliebol en de oliebol met rozijnen zijn groot favoriet, maar aan dat rijtje kunnen we er misschien nog wel één toevoegen.

Mix and match

Want, wat dacht je van de oliedel (een combinatie van oliebol en frikandel)? Misschien niet de eerste combi die je te binnen schiet, maar hij bestaat toch echt. Het recept van de oliedel bestaat inmiddels al een paar jaar, maar verschijnt nu weer op alle social media kanalen. Het idee is heel simpel: een frikandel in het jasje van een oliebol.

Mayo of poedersuiker?

Voor de frikandel liefhebbers is de oliedel misschien dé beste uitvinding, maar hoe eet je zo’n oliedel nou eigenlijk? Volgens de makers is het een kwestie van smaak. De één houdt van het zoetje en eet het met poedersuiker, terwijl de ander het eet met een flinke dot mayonaise. Het is een kwestie van proberen 😉

De oliedel

Hieronder is een foto van de oliedel te zien. Om nou te zeggen dat het er heel appetijtelijk uitziet? Mwah… Maar goed: als je van een oliebol houdt én ook van een frikandel, dan is het toch op z’n minst de moeite waard om de oliedel te proberen. Wat denk jij, is het wat?

