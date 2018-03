Om je lippen bij af te likken: Reese’s spread voor op brood

Oke oke, een kommetje magere yoghurt met wat rood fruit is zonder twijfel een stuk gezonder. Maar af en toe moet een boterham met een dikke laag vlokkenfeest, hagelslag of chocoladepasta gewoon kunnen. Helemaal nu er dus naast de spreads van Twix, Bounty en Maltesers, ook een Reese’s variant op de markt is verschenen. Yay!

Zeg je dieet met yoghurt, havermout en fruit dus maar vaarwel, want vanaf nu is dit wat je elke dag op je volkoren boterham – om het enigszins te compenseren – wil smeren. Maar je kunt het natuurlijk ook gewoon lekker ‘fout’ aanpakken. De peanut butter chocolate spread is namelijk ook prima geschikt als dip.

Meerdere opties

Zo is in de beschrijving van het product te lezen dat je prima een pretzel, koekje, appel of selderij – yeah, right, wij kiezen liever voor de eerste twee! – in deze zoete verslaving kunt dippen. Al is-ie misschien nog wel het lekkerst op een warme bagel, croissant of wafel. Daarnaast kun je de spread ook gebruiken voor op een cake of bij je dessert. Loopt het water je al in de mond?

Engeland

In tegenstelling tot de andere spreads hebben we het goddelijke smeersel helaas nog niet in Nederland gespot, dus het is maar te hopen dat daar snel verandering in komt. Kleine troost: mocht je binnenkort een citytrip naar Londen, Manchester of andere hippe stad in het Verenigd Koninkrijk hebben geboekt, dan kun je daar je slag slaan. Daar is de zoetigheid naar verluidt namelijk al wel te koop!

Bron: Pretty52 | Beeld: iStock