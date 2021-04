Deze 5 producten kan je beter laten liggen tijdens het ontbijt

Het is de belangrijkste maaltijd van de dag: het ontbijt. Het liefst ontbijten we iedere ochtend met lekkere verse croissantjes en een goeie kop koffie, maar hiermee start je de dag niet per se gezond. Welke ontbijtproducten zijn nou wel echt gezond? En welke kun je toch maar beter laten liggen? We hebben ze voor je op een rijtje gezet.

Ontbijtgranen

Wie geen zin heeft in een uitgebreid ontbijt grijpt al snel naar de doos ontbijtgranen. Beetje melk of yoghurt erbij en voilà, je ontbijt is klaar. Maar je kunt deze maar voortaan beter in de kast laten staan. Vaak zitten er in de zoete ontbijtgranen enorm veel suikers en heel weinig vezels en eiwitten. Waarschijnlijk heb je ook vaak na een uur alweer honger.

Kies daarom eens voor havermout. Deze hebben veel betere voedingswaarden. Ze geven je langer het gevoel dat je goed vol zit en zijn ook nog eens goedkoper. Win-win dus!

Wil je toch je ontbijtgranen niet gedag zeggen? Probeer dan eens een gezondere variant met minimaal 5 gram vezels en maximaal 10 gram suiker.