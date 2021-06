Ontbijten met softijs? Dit ontbijt is plantaardig en smaakt als een toetje

Als in de fruitmand een tros bananen ligt die allemaal rijp zijn, kún je bananenbrood bakken. Een beter idee: maak er softijs van voor je ontbijt.

Softijs als ontbijt, of we wel helemaal lekker zijn? Oh jawel: dit plantaardige ontbijt is zo zoet als een toetje, maar een stuk gezonder dan een getapt softijsje van de FEBO. Deze variant maak je namelijk van onder meer bevroren banaan. Het enige nadeel van dit heerlijke zomerontbijt is dat je nu nooit meer zin hebt in die bak kwark met muesli.

Dit heb je nodig:

Twee bevroren bananen (het is echt belangrijk dat ze bevroren zijn)

1 flinke eetlepel crunchy amandelboter of pindakaas

1 eetlepel hennepzaad

een halve theelepel kaneel

5 eetlepels ongezoete plantaardige melk (bijvoorbeeld met vanillesmaak)

Toppings die je lekker vindt. Bijvoorbeeld: blauwe bessen, granola of noten

Zo maak je het:

In een keukenmachine of blender voeg je de bananen, notenboter, hennepzaad en kaneel samen. Voeg als laatste de plantaardige melk toe en blend. Het lijkt misschien of het blenden niet makkelijk gaat, maar dat is oké. Je kunt eventueel nog wat eetlepels melk toevoegen, maar weet dat daardoor het softijs ook dunner wordt. Je kunt dus het best gewoon blijven blenden tot je een glad geheel hebt. Doe het softijs in een schaaltje en maak af met je favoriete toppings.

Breakfast is served!

Bron: Pure wow | beeld: Getty