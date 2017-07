Cocktail from heaven: koffie, ijs en Licor 43 in één

We zijn gek op ijs, en zonder koffie geen goeie start van de dag. En een borrel gaat er op z’n tijd ook wel in. Onze drie favorites zijn nu gecombineerd in een koffiecocktail!

Bij een etentje of feestje komt er vaak na het dessert koffie met likeur op tafel. Waarom die drie niet combineren, dacht Licor 43. Daarom komt het merk nu met het recept voor de Licor Affogado, waarbij koffie, ijs en alcohol worden samengevoegd.

Dit heb je nodig:

40 ml Licor 43

20 ml overproof jenever

20 ml koffie

1 bol vanille-ijs

Zo maak je het:

Zet een kop koffie. Meng de jenever met de Licor 43 en giet bij de koffie. Schep een bol ijs en leg deze in een glas. Steek het ‘koffiemengsel’ aan met een aansteker of lucifer en schenk over het ijs.

Cheers!

Bron Licor 43 | Beeld Tony Perez