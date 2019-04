Op hete kolen: planking salmon

Yes, het barbecueseizoen is weer geopend. De standaard kipkluif laten we links liggen, we gaan voor spannende en verrassende gerechten op de BBQ.

Planking salmon

4 porties

½ zalmzijde à 500 g • 1 tl sesamolie • zout en versgemalen zwarte peper, naar smaak • 1 tl paprikapoeder • 2-3 tl honing • 1 citroen, in schijfjes. Ook nodig • grote cederhouten plank • plate setter

Bereiding

Laat de cederhouten plank minstens 1 uur weken in een bak met water. Leg de porties zalm met de huid naar beneden op de plank. Smeer de bovenkant van elk stuk goed in met sesamolie en bestrooi dit met zout, zwarte peper en paprikapoeder. Besprenkel met honing en leg op elk stukje zalm één of twee schijfjes citroen. Plaats de zalmplank op het rooster boven de plate setter met de deksel erop. Laat 8 tot 12 minuten garen.

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-17, deze editie ligt vanaf 24 april in de winkel of bestel ‘m hier.