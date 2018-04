Op deze plek kun je chips het best bewaren

Bewaren? Ja, we weten het, het aantal keer dat de zak niet helemaal leeg gaat is waarschijnlijk op één hand te tellen. Maar mocht je jouw chips tóch weg willen leggen, dan is dit de beste plek hiervoor.

Want nu stop je de halfvolle zak misschien ergens weg in een la, maar het beste bewaar je chips in de vriezer. Dat klinkt misschien gek, want je wil natuurlijk niet dat jouw lekkere snack helemaal bevriest.

Krokant

Dat zal niet zo snel gebeuren. Hoe dat kan? De meeste vloeistoffen verdampen al tijdens het bakken van de chips. Zo zullen ze dus wel koud worden door het invriezen, maar niet bevriezen. Ook zit er nog genoeg water in de zoute snack om ervoor te zorgen dat het zetmeel niet afbreekt. Hierdoor blijven jouw chipjes lekker krokant en kun je langer genieten van deze heerlijke smaak. Smullen maar!

