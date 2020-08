Op vakantie, maar dan thuis: zo maak je watermeloengranita

Heimwee naar tropische oorden? Met deze simpele recepten zorg je voor dat vakantiegevoel maar dan thuis.

Voor 6 personen

1 kleine watermeloen • sap van 2 limoenen • 3 el agavesiroop of honing (optioneel)

Bereidingswijze

Haal het vruchtvlees uit de watermeloen, verwijder de pitjes, snijd in blokken en mix fijn in de blender of met de staafmixer. Voeg het limoensap en de agavesiroop toe en mix even opnieuw door. Giet het mengsel in een kom en zet het zo’n 2 uur in de diepvries. Roer geregeld om. Maal het nadien even heel kort fijn in de blender of stamp het tot crushed ice in de vijzel. Lepel de granita in de glazen en serveer meteen. Deze granita is lekker met wat aardbeien, of je kunt hem serveren als een cocktail met wat gin erbij.