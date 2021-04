Omg! Bakker heeft speciaal voor Koningsdag een ‘oranjecrompouce’

Met Koningsdag is het voor bedrijven extra makkelijk om te stunten met tompoucen. Je kunt het zo gek niet bedenken of het product dat je wilt is met Koningsdag ook verkrijgbaar in tompouce-smaak. Zo heeft Hema tompouce bier en heeft de Albert Heijn tompouce donuts. En deze bakker in Utrecht verkoopt nu zelfs een oranjecrompouce, een combinatie van een croissant en een tompouce. Smullen maar!

Oranjecrompouce

Je denkt misschien: ‘Huh? Een cromprouce? Wat is dat?’ Het is eigenlijk heel simpel. Zoals de naam al zegt, is een crompouce een mix tussen een tompouce en een croissant. Het roze glazuur wordt over de bovenkant van de croissant gegoten en de croissant wordt gevuld met de lekkere bakkersroom. Om te smullen dus!

Oranje

Speciaal voor Koningsdag is er een oranje variant van de crompouce bedacht: de oranjecrompouce. Net zoals de oranjetompouce, is de normaal roze glazuur, nu oranje. Zo vier je de verjaardag van koning Willem-Alexander helemaal in stijl.

Bakkerij

Het gebakje is bedacht door Ulrika Mening. De eigenaresse van Bammetje Bakery in Utrecht. Naast de bekende cromprouce, bakt de bakkerij ook hun eigen desembrood en vegan taarten. Maar ze hebben tientallen lekkere hartige en zoete snacks. De bakkerij is te vinden in Hooghiemstraplein 51 in het Bedrijvencentrum Hooghiemstra.

Bron: Flair | Beeld: Instagram