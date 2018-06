Internet in de ban van mysterieuze Oreo Iced Latte

Cafeïneliefhebbers zijn vaak fanatieke bewonderaars van het zwarte goud. Je zou ze bijna kunnen vergelijken met extreme activisten, want koffie, dat is een heilig iets. Daarom is het internet nu in de ban van de mysterieuze Oreo Iced Latte. Waar ie precies te koop is weet niemand, maar de jacht is geopend!

Het begon allemaal met een bericht van The Impulsive Buy, een van de grootste Amerikaanse big snack food sites. Zij postten op 7 juni op hun Instagram én blog een foto van een verpakking van Oreo Iced Latte. Een combinatie die waarschijnlijk net zo hemels smaakt als ie klinkt. Al snel ging de foto viral.

Maar dat niet alleen. Ook stroomden de reacties binnen met brandende vragen waar dit hemelse product verkrijgbaar is. The Junk Food Aisle, een ander snack-account op the gram, liet weten dat de Oreo Iced Latte bij Walmart te kop zou zijn. Toch werden een aantal jagers teleurgesteld, want in hun lokale Walmart-vestiging was geen enkel spoor van het Oreo-goud te bekennen.

Er werd gespeculeerd over een klassieke hoax, totdat Candy liet weten de Oreo Iced Latte te hebben getest. ‘De Oreo Iced Latte smaakt inderdaad naar chocoladekoekjes en niet naar standaard mokka,’ lieten zij weten in een post. Maar waar is het nieuwe hebbesmaakje dan te krijgen? In een officiële tweet van Oreo liet het huismerk weten dat het product zo nieuw is, dat het pas op enkele plekken verkrijgbaar is. Jaag je mee?

@indelight where can I find the Oreo Iced Coffee my fav food blogger just posted?! I’ve been waiting YEARS for this to come back 🙏🙏🙏 and its not listed under “Find My I.D.” on your website 😩😩😩 Please help a fan out ❤️ — renee nay (@reneezy_baby) 13 juni 2018

Mini Review! New International Delight Oreo iced coffee!

Keeping this short, the coffee does taste like chocolate cookies, not like generic mocha. I don’t get much in the way of the creme flavor, but I’m assuming if they played up the creme flavor, it w… https://t.co/w5X4qtI5wF pic.twitter.com/uwOxwIW7YO — Candy Hunting (@CandyHunting) 11 juni 2018

