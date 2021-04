Kun je je oude paaseitjes van een jaar geleden nog eten?

Laten we eerlijk zijn, die zak paaseitjes gaat écht wel op tijdens de paasdagen. Toch vinden we soms nog dat ene verdwaalde zakje van een jaar geleden ergens achter in de kast. Kun je die oude paaseitjes eigenlijk nog eten? Of moeten ze echt de vuilnisbak in?

Oude paaseitjes eten

Er zit eigenlijk geen houdbaarheidsdatum op chocolade. Het voedingscentrum zegt dat je melkchocolade langer dan twee maanden nadat je ze gekocht hebt nog kan eten, als ze in een dichte verpakking zitten. De kans is ook groter dat je ze nog kan eten als ze niet in de koelkast hebben gelegen. De eitjes blijven namelijk het lekkerst bij een temperatuur tussen de 15 tot 18 graden. Maar er zijn hiernaast ook andere dingen waar je op moet letten.

Goed ruiken

Je kan het beste op gevoel beoordelen of de paaseitjes wel of niet over de datum zijn. Als eerste moet je kijken naar de geur. Ruiken de eitjes een beetje muf? Dan kun je ze het beste meteen weggooien. Ruiken ze verder prima, maar ben je er toch niet helemaal zeker van of ze nog goed zijn, dan kan je ook een stukje proeven. Als ze normaal smaken, kun je ze gewoon opeten.

Witte vlekjes

Soms kan het zo zijn dat je witte vlekjes op de paaseitjes ziet. Dit lijkt misschien een beetje op schimmel en daarom gooien veel mensen de eitjes dan weg. Dit hoeft helemaal niet. De vlekjes kunnen ontstaan door een schommeling in de temperatuur. Hier door komt het vet wat in de chocolade zit naar buiten en dat zorgt voor die witte vlekjes. Dit kan gelukkig helemaal geen kwaad en je kan nog steeds van deze heerlijke paaseitjes genieten.

