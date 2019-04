Oui oui: 3x let’s go bistro met deze Franse restaurants

Het is helaas nog geen zomervakantie, maar wil je alvast in de buitenlandse sfeer komen en ben je gek op Frans eten? Dat komt goed uit. Je kunt namelijk een voorproefje doen bij deze restaurants.

1. Hippe tip

Op een hoek van de hippe Pannekoekstraat in Rotterdam zit Brasserie Pierre. Technisch gezien is het geen bistro, maar de zaak is wel op en top Frans. In een fijn hoekje geniet je er van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Begin met een croissantje en een goede bak koffie, ga door voor de quiche en eindig met boeuf bourguignon.

pierrerotterdam.nl

2. Jong geleerd

De eigenaar van dit trendy restaurant is er opgegroeid, dus verstand van de Franse keuken heeft hij. Dat zie je ook wel aan de typische bistrogerechten die hij bij Toujours in Haarlem op het menu heeft gezet. Zeebaars in citroenboter, bijvoorbeeld. Skip het zoete nagerecht en neem een Frans kaasplankje.

restauranttoujours.nl

3. Paris ici

Bij Boeuf La Roche in hartje Maastricht hebben ze een kaart vol klassiekers, zoals oesters en slakken. Ben je meer van het vlees? Ga dan voor het Franse La Roche-rund van de lavagrill. Wat je ook kiest, je maakt een culinair tripje naar Frankrijk. Bon voyage!

boeuflaroche.nl

Dit artikel komt uit VIVA-16, deze editie ligt vanaf 17 april in de winkel of bestel ‘m hieronder.