Lekker én duurzaam: Ovengroente met bonendip

Je wil de planeet zo min mogelijk belasten met wat je op tafel zet, maar je wil ook gewoon goed eten. Dit gerecht is het beste van twee werelden: duurzaam en lekker.

Voor 2 personen

Benodigdheden

100 g gedroogde witte bonen, 1 nacht geweekt

3½ el olie

2 el balsamicoazijn

2 tl honing

2 tl sesamzaad

½ tl gemalen komijn

½ tl gemalen koriander

2½ tl zoete paprikapoeder

800 g gemengde groenten, bijv. aardappels, bloemkool, paprika, venkel

3 tenen knoflook, gepeld

2½ el citroensap

1 el tahin

3 takjes tijm

Bereiding

Spoel de bonen af en kook ze in een afgedekte pan op laag zachtjes in circa 1 uur gaar. Verwarm de oven voor op 200 °C. Meng 2 el olie, de azijn, 1 tl honing, het sesamzaad, de komijn, koriander en ½ tl paprikapoeder. Breng op smaak met zout en peper. Snijd de groenten in hapklare stukken en meng ze met de marinade. Verdeel ze over een met bakpapier beklede bakplaat en rooster ze 30 minuten in het midden van de oven. Giet de bonen af. Snijd de knoflook fijn. Pureer de bonen met 2/3 van de knoflook, 2 tl paprikapoeder, 2 el citroensap, de tahin, 1 tl honing en wat zout en peper tot een gladde dip. Hak de tijmblaadjes grof. Verhit de resterende olie in een pan en schep daarin de resterende knoflook en de tijm even om. Roer ½ el citroensap erdoor en breng op smaak met zout en peper. Druppel de gekruide olie over de dip en serveer met de ovengroenten.

Lekker verantwoord

Landschapsecoloog en kookboekenschrijver Martin Kintrup besloot het aangename met het verantwoorde te verenigen. Het resultaat is Duurzaam lekker eten, een boek met meer dan honderd heerlijke recepten om groener, creatiever en meer biologisch te koken. Extra leuk: de vele praktische tips om je eigen groente en kruiden te verbouwen. € 24,99 Forte Culinair

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Martin Kintrup | Foto’s: Vanessa Jansen

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-18, deze editie ligt t/m 5 mei in de winkel of bestel ‘m hier.