Recept: Luchtige ovenpannenkoek met frambozen

Gebruik jij je blender ook alleen om een soepje of smoothie te maken? Zonde! Met deze heerlijke zoete gerechten gaat je blender overuren draaien.

Voor 2 personen heb je nodig:

Voor de pannenkoek:

roomboter voor het invetten

4 eieren

100 ml amandelmelk

80 g amandelmeel

3 medjoul dadels (ontpit)

1 el citroensap * 1 tl kaneel

1 tl baksoda

snuf zout

100 g handenvol frambozen (vers of bevroren)

Voor de mascarponesaus:

150 g mascarpone

100 g frambozen (vers of bevroren)

2 el honing

1 el citroensap

Verder nodig: hittebestendige koekenpan of ovenschaal

Uitleg bereiding

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Vet de koekenpan of ovenschaal in met roomboter. Mix alle ingrediënten voor de pannenkoek, behalve de frambozen, in de blender op medium snelheid tot een egaal beslag. Schenk het beslag in de koekenpan, strooi de frambozen erover en zet de pan in de oven. Bak de pannenkoek 20 minuten. Maak de blenderkan schoon en mix alle ingrediënten voor de mascarponesaus in de blender. Haal de pan uit de oven, laat even afkoelen en verdeel de mascarponesaus over de pannenkoek.

