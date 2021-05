Zuid-Europa op je bord: Zó maak je voor vier personen Paella Mixta

Het is nog even wachten tot je weer aan een playa ligt, maar dat zonnige gevoel creëer je ook heel makkelijk in je eigen keuken met deze overheerlijke Paella Mixta.

Paella mixta

Voor 4 personen

16 mosselen, schoongemaakt

20 venusschelpjes, schoongemaakt

100 ml witte wijn

1 mespuntje saffraan

4 kippendijen

1 tl kipkruiden

1 tl milde paprikapoeder

6 gamba’s

1 tl gerookt paprikapoeder

oregano

knoflookpoeder

1 ui, fijngesneden

1 teen knoflook, fijngesneden

100 g sobrasada (of verse chorizo), in kleine blokjes

1 el paellakruiden

1 rode paprika, geschild en in blokjes gesneden

2 tomaten, in blokjes gesneden

350 g Spaanse paellarijst (arroz Bomba)

kippenbouillon

10 kerstomaten

1 citroen, in partjes

1 bosje bladpeterselie, fijngesneden

Zó maak je het

Verhit een scheutje olijfolie in een steelpan. Voeg de mosselen en venusschelpen toe, blus af met witte wijn en doe een deksel op de pan. Haal van het vuur zodra de schelpen open zijn. Houd het kookvocht apart. Kruid de kippendijen met olijfolie, kipkruiden en paprikapoeder. Bak ze gaar in een pan met olijfolie. Kruid de gamba’s met olijfolie, gerookte paprikapoeder, oregano, knoflookpoeder, peper en zout. Gril ze 2 minuten langs beide kanten.

Verhit olijfolie in een paellapan en stoof de ui, knoflook, sobrasada, paellakruiden, saffraan, paprika en tomaten. Voeg na enkele minuten de rijst toe, stoof deze even mee. Blus het geheel af met het kookvocht van de schelpdieren. Voeg kippenbouillon toe tot alles net onderstaat en laat sudderen tot de bouillon is opgenomen. Voeg telkens 2 lepels bouillon toe zodra het opgenomen is.

Herhaal dit tot de rijst gaar is. Verdeel de schelpdieren, gamba’s, kip en kerstomaten over de paellapan. Laat 3 minuten meebakken op laag vuur zonder te roeren. Maak af met citroenpartjes, bladpeterselie en een scheutje olijfolie.

