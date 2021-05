Dít zijn de 3 meest populaire pasta recepten op TikTok

Sommige van ons kunnen urenlang filmpjes kijken op TikTok, het werkt zelf verslavend. De app staat vol met hilarische video’s en zalige recepten. Vooral de pastagerechten gaan telkens door het dak. We hebben de drie populairste varianten op een rijtje gezet.

Honeycomb pasta

De naam is misschien wat verwarrend. Maar in deze pasta zit geen honing. De naam is gebaseerd op de vorm van de pasta, die sterk doet denken aan een honingraat. Voor deze pasta kun je rigatoni of cannelloni gebruiken. Deze leg je verticaal in een bak of schaal. Wees vooral niet zuinig met de mozzarella en parmezaanse kaas. Voeg hier vervolgens nog wat pastasaus en gehakt aan toe. Schuif hem de oven in en voilà! Je honeycomb pasta bolognese is klaar.