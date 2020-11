Na een allesbehalve zoet jaar (dag 2020, wij checken alvast uit), lijkt de volgende foodtrend bijzonder gepast. Het schattige peperkoekhuisje wordt ingeruild voor de ‘carchuterie chalet’.

Dat is geen goed nieuws voor vegetariërs en vegans. Het charcuterie chalet is namelijk, zoals de naam al een beetje weggeeft, bekleedt met lappen vlees. De dakpannen bestaan uit plakken chorizo, voor het baksteen worden speklappen en hammen ingezet. Als finishing touch is het huisje aangekleed met soepstengels, kaas, nootjes en olijven. Een stuk brie als voordeur, manchego voor de fundering, olijven als grindpad – bepaald geen halve maatregelen.

Kneuterige look

Eigenlijk een ordinaire borrelplank dus, ware het niet dat de charcuterie chalet eruit ziet als een knutselwerk van een kind uit groep 5. En ach: eigenlijk past die kneuterige look precies bij de feestdagen van dit jaar, waarin we allemaal wat creatiever moeten zijn en roeien met de riemen die we hebben.

Leg een schapenvel voor de haard, schenk een glas rood in, leg een gezelschapsspel op tafel en nodig je drie beste vrienden uit (het mag weer van de premier): als dát geen avond voor in de boeken wordt…

Toch meer een zoetekauw? Dan is deze warme chocolademelk-plank precies wat je nu wil.

Bron: HLN. | Beeld: iStock