Dit wil je maken: pepernoten cheesecake met witte chocolade én karamel

Kijk, het is eigenlijk heel simpel. Er bestaat zoiets als cheesecake en er bestaan pepernoten. Waarom die twee traktaties niet combineren? Het is allemaal maar grijs, saai en suf tegenwoordig, dus hop, aan de bak.

En tel alsjeblieft geen calorieën.

Loopt het water je ook al in de mond van een heerlijke cheesecake? Nou, vanaf nu kun je extra smullen met de pepernoten, chocolade én karamel erbij! *kwijlt*

De ingrediënten

250/300 gram pepernoten

125 gram roomboter (ongezouten)

400 gram roomkaas

200 milliliter slagroom

100 gram suiker

150 gram witte chocolade

Springvorm

Mixer

Bakpapier

Aan de slag

Dit is hoe je begint:

Dit bak recept is super easy, maar dat maakt ‘m gelukkig niet minder lekker! Wat je als eerst gaat doen is de bodem maken. Dit doe je door ruim 200 gram pepernoten fijn te malen in de mixer. Smelt ondertussen de (ongezouten) roomboter. Zorg ervoor dat de pepernoten goed fijn zijn gemalen en meng deze vervolgens met de boter. Doe het mengsel in de bakvorm met bakpapier en druk dit stevig aan met een lepel. Tadaaa, je bodem is ál klaar. Laat ‘m nu goed afkoelen in de koelkast.

Tijd voor de vulling:

Smelt de chocolade au bain-marie (boven een pannentje met water). Klop vervolgens de slagroom met de suiker stijf en roer de roomkaas los. Voeg deze twee vervolgens samen en mix het mengsel tot een gladde massa. Als het goed gemixt is, kun je langzaam de chocolade er aan toevoegen. Blijf het geheel goed mixen. Voeg de kruidnootjes als laatste toe en roer deze met een spatel er doorheen. Nu mag je het mengsel in de bodem gieten. Goed gladstrijken én klaar is kees. Helaas, kun je niet gelijk aanvallen… De taart moet namelijk ruim vier uur opstijven in de koelkast.



Tot slot:

Voor de finishing touch moeten we natuurlijk wel een beetje karamel hebben. Gooi daarom suiker en water in een pannetje en breng dit aan de kook tot er een mooie, bruine kleur ontstaat. Tadaaa, daar is je karamel. Je kunt er eventueel ook grof zeezout bij toevoegen a la Tony Chocolonely 😉

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief