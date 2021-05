Deze pesto-eieren zijn de nieuwste foodtrend op TikTok en die wil je nu proberen

Vergeet de fetapasta en de honeycomb pasta, er is nu wéér een nieuwe foodtrend die heel TikTok over gaat. Pesto-eieren zijn nu dé hype op de app. Duizenden gebruikers hebben de hashtag pestoeggs al gebruikt en na het zien van de video’s kunnen wij ook niet wachten om ze uit te proberen.

Pesto-eieren

Het recept voor de eieren werd voor het eerst gedeeld door de Amerikaanse TikTokker Amy Wilichowsk. Ze wilde een makkelijk, maar gezond ontbijt maken dat vol met gezonde vetten en proteïnes zat. De olie in de pesto is namelijk perfect om de eieren in te bakken en geeft een lekkere smaak aan je standaard gebakken ei. Volgens Amy verandert dit recept je leven en wil je nooit meer een gewoon ei eten als je de pesto-eieren hebt geproefd. Het is gelukkig een heel simpel recept. Je hoeft alleen maar de olie die je normaal in de pan doet om te ruilen voor een potje pesto en that’s it. Je kunt het ei daarna gewoon op de normale manier bakken.

Viral foodtrend

Al duizenden gebruikers hebben het recept uitgeprobeerd en zijn groot fan. Het is weer een recept voor de categorie ‘viral foodtrends’ die we tegenwoordig vaak voorbij zien komen op TikTok. Zo was er al de fetapasta, waarbij je tomaten en en blok feta in de oven bakt en zo een super lekkere en simpele saus hebt voor in je pasta. En de honeycomb pasta, waarbij je pasta vult met kaas en in de vorm van een honingraat in de pan bakt.

